Textor pistola com a zaga do Botafogo; Adryelson na pista?

Acionista majoritário do Botafogo, John Textor classificou a atuação do Botafogo como “patética”, após a derrota para o Junior Barranquilla (COL) por 3 a 1, pela rodada inicial do Grupo D da Copa Libertadores, no Nilton Santos. O empresário se irritou ainda mais com a postura da defesa alvinegra, principalmente com os zagueiros Halter e Barboza. Afinal, até os refletores do Colosso do Subúrbio sabem que a dupla joga adiantada e recompõe de forma lenta para um futebol que demanda velocidade.

Além disso, Textor não gostou de ver Barboza armando o time e lançando bolas na área. O norte-americano é adepto a um jogo mais elaborado de criação. Aliás, por este motivo, o empresário se desfez de Cuesta, negociado com o Bahia. O argentino, no fim de 2023, tinha este costume e deixava um clarão atrás na cozinha do Mais Tradicional.

Antenado com as questões do campo, o big boss costuma dar seus pitacos sobre a forma com a qual a equipe se porta em campo. Suas intervenções ocorrem independentemente do treinador.

Saudades do Adryelson, Botafogo?

Por falar em zaga, Adryelson, ex-Botafogo, pode ficar livre no mercado em pouco tempo. O Lyon, segundo o site “Foot Mercato”, quer vendê-lo e pede 7 milhões de euros (R$ 38 milhões) aos interessados.

Sem entrar em campo há dois meses e com apenas 50 minutos de jogo, Adryelson é a última opção no elenco do Lyon. Ele está atrás de O’Brien, Ćaleta-Car, Lovren e até Tolisso, volante improvisado no setor.

Adryelson defendeu o Botafogo da metade de 2022 ao fim de 2023. No Mais Tradicional, chegou à Seleção Brasileira ao lado do goleiro Perri, hoje, seu companheiro na equipe francesa. No entanto, os cariocas até agora não fizeram nenhum movimento pela xerife.

