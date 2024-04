João Félix quer Bernardo Silva no Barcelona: ‘Espero que contrate’

Não é de hoje que o nome de Bernardo Silva aparece no noticiário como uma possível contratação do Barcelona. Agora, o jogador do Manchester City ganhou ainda mais adeptos para se mudar para o futebol espanhol: o compatriota João Félix, companheiro de seleção portuguesa e atualmente atacante da equipe catalã.

Ao canal “Jijantes FC”, João Félix revelou que o atleta dos Citizens, de 29 anos de idade, sempre pergunta pela cidade de Barcelona.

“Espero que o Barça contrate Bernardo Silva. Ele é um ótimo jogador e ótima pessoa. Ele sempre me pergunta sobre Barcelona porque a família dele está aqui. Eu disse ao Bernardo que está tudo perfeito e pronto para ele se juntar a nós”, comentou.

João Félix e Bernardo Silva estiveram juntos com Portugal na última Data Fifa, quando os lusos bateram a Suécia e saíram derrotados pela Eslovênia.

As notícias sobre uma possível saída de Bernardo Silva do Manchester City para o Barcelona ocorrem há algumas janelas de transferências. Nos últimos anos, os espanhóis vivem um momento financeiro conturbado, o que vem impedindo que a contratação pudesse ser viabilizada.

Sorte do técnico Pep Guardiola, que já declarou inúmeras vezes a sua admiração por Bernardo Silva, que está no clube inglês desde 2017 e renovou, em agosto do ano passado, contrato até junho de 2026.

Félix está emprestado pelo Atlético ao Barcelona

Caso a contratação de Bernardo Silva seja oficializada na próxima temporada, é possível que a dupla portuguesa não atue junta no Barcelona. Isso porque João Félix está emprestado pelo Atlético de Madrid até o fim da temporada. Dessa maneira, não se sabe ainda se os catalães vão exercer a compra do jogador junto ao rival espanhol.

Até o momento, João Félix disputou 35 partidas pelo Barcelona, com nove gols marcados e seis assistências. Já Bernardo Silva, titular absoluto do City de Guardiola, soma 38 aparições na temporada, com dez bolas na rede e cinco passes decisivos.

