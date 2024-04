Cerca de 55 mil ingressos já foram vendidos para o segundo jogo da final do Cariocão

O segundo jogo da final do Campeonato Carioca contará com um grande público no Maracanã. Afinal, até o início da tarde desta quinta-feira (4), cerca de 55 mil ingressos já foram vendidos. Após vencer o jogo de ida por 3 a 0, o Flamengo recebe o Nova Iguaçu no domingo, às 17h.

Segundo a jornalista Raisa Simplício, que divulgou a parcial dos ingressos, não há mais ingressos em comercialização para torcedores do Flamengo.

Em pontos de venda e troca de ingressos, rubro-negros formam grandes filas desde a manhã desta quinta-feira. A bilheteria do Maracanã e da Gávea estão com grande movimento.

Público do jogo de ida

No primeiro confronto entre Flamengo e Nova Iguaçu na decisão do Carioca, 43.778 torcedores estiveram no Maracanã. Dessa forma, na partida que definirá o campeão deste ano, o estádio carioca receberá um púbico maior.

