Wesley, lateral do Flamengo, dá sua versão sobre agressão a empresário

O lateral-direito Wesley, do Flamengo, deu a sua versão sobre o caso em que é acusado de agredir Kaio Mana em um quiosque na Barra da Tijuca, no dia 10 de março. Segundo o jogador, ele agiu em defesa de sua irmã, negando ter agredido o empresário. Além disso, afirmou que a confusão começou após uma suposta filmagem sem autorização.

Segundo o “ge”, que divulgou as informações sobre o caso, a defesa de Kaio Mana considera a acusação de Wesley caluniosa. Assim, não descarta uma nova acusação contra o jogador rubro-negro.

Aliás, uma suposta filmagem do empresário é o único ponto comum dos dois depoimentos. Se por um lado Mana garante que a confusão começou após Wesley o acusar de fazer imagens sem autorização, o atleta garante que viu o momento da gravação.

O jogador explicou que houve uma confusão entre sua irmã, Mana e um amigo que o acompanhava, e que o empresário teria dado um empurrão. Posteriormente, Wesley foi para cima de Mana. Imagens do quiosque estão com a polícia, que investiga o caso.

Posicionamento do Flamengo

Cerca de três semanas após o ocorrido, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, se reuniu com Wesley para tratar do caso. A posição do clube, no entanto, é de aguardar pelo andamento das investigações, afinal, enxerga que uma atitude pode atrapalhar no caso.

