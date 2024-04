Internacional monitora situação de Di María, segundo jornalista português

O Internacional monitora a situação do atacante Di María. O campeão do mundo com a Argentina, na última edição da Copa do Mundo, está em fase final de contrato com o Benfica. Isso porque seu vínculo com os Encarnados vai até junho de 2024. Ou seja, já poderia assinar pré-contrato com outro clube e sair de graça. A informação é do jornalista português Pedro Sepulveda.

O jogador argentino está em sua segunda passagem pela equipe vermelha de Lisboa. Seu retorno teve início em julho do ano passado, com um vínculo de apenas um ano. Aliás, de acordo com Sepulveda, o Benfica já teria enviado uma proposta de renovação a Di María.

Atacante não pensa em atuar no Internacional como plano A

Além do possível interesse sinalizado pelo Colorado. O Flamengo seria outro clube brasileiro que deseja contar com o astro argentino. Mesmo assim, atuar em terras tupiniquins não é uma prioridade para o craque. Na verdade, o planejamento de Di María era retornar ao Rosário Central, onde foi revelado. No entanto, um episódio lhe fez repensar sobre o tema e o retorno à Argentina.

Isso porque ele e sua família foram vítimas de ameaças de narcotraficantes na cidade. O grupo de criminosos chegou ao condomínio onde os familiares do jogador residem em Rosário e lançaram um pacote preto com intimidações verbais.

“Diga a seu filho Ángel (Di María) que não volte a Rosário porque senão estragaremos tudo matando um familiar. Nem (Maximiliano) Pullaro (governador provincial) vai te salvar. Nós não jogamos fora pedaços de papel. Jogamos chumbo e gente morta”, era a ameaça que constava no pacote.

O responsável pela segurança do local, em seu depoimento, contou que escutou quatro explosões antes do veículo ir embora em alta velocidade. O São Paulo também levantou a possibilidade de contratá-lo. No caso para substituir James Rodríguez, que estava afastado após pedir a rescisão contratual. Apesar disso, a situação não avançou.

Aos 36 anos, Di María tem bom desempenho pelo Benfica. Até aqui, ele soma 15 gols e dez assistências em 41 compromissos na temporada.

