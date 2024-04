O Botafogo não conseguiu se impor dentro de casa e acabou sendo derrotado pelo Junior Barranquilla por 3 a 1. Depois do jogo, Alexander Barboza concedeu uma entrevista diretamente do Nilton Santos e fez uma análise detalhada da partida. Os times se enfrentaram pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

LEIA MAIS: Artur Jorge comanda no Botafogo o seu primeiro treino nesta sexta-feira

Barboza analisa derrota do Botafogo na Libertadores

“A estratégia que planejamos para esse jogo é a mesma de todos os jogos que vínhamos fazendo. Na perda da bola tentar pressionar rapidamente, independe do lugar, e falhamos nisso. Nossa pressão não estava coordenada, saíamos mal. Quando você erra contra jogadores de boa qualidade, com superioridade eles vão encontrar espaços. Acredito que eles fizeram isso bem e nós pressionamos mal. O terceiro gol saiu assim”, disse Barboza.

“Tentamos corrigir os erros no intervalo. No entanto, já era tarde. É uma partida de Libertadores em casa, é preciso ganhar de qualquer jeito. Lamentavelmente não ganhamos, é uma derrota muito dura pela forma como foi, pelo resultado. Afinal, tentamos de todas as maneiras reagir. A definição da última bola não foi boa e a melhor forma de corrigir isso é com trabalho. É levantar a cabeça rápido. Afinal, na semana que vem tem outro jogo”, completou Barboza.

O Glorioso, dessa forma, agora só entra em campo na próxima quinta-feira (11/04), diante da LDU, em Quito (Equador), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A tendência é que Artur Jorge, novo técnico do clube para 2024, comande os jogadores alvinegros em campo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Barboza analisa erros do Botafogo na Libertadores: ‘É uma derrota muito dura’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.