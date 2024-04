Samuel Xavier, do Fluminense, valoriza ponto fora de casa na Libertadores

O lateral-direito Samuel Xavier comentou o empate do Fluminense contra o Alianza Lima (PER), na última quarta (3), na estreia do atual campeão na Libertadores. Para o jogador, que fez apenas seu segundo jogo na temporada, o ponto conquistado fora de casa é para ser valorizado.

“A gente sabia que ia ser um jogo bastante difícil, mas acho que a gente sempre procura a vitória. Se você vir o jogo, a gente tá sempre em cima, querendo buscar o gol. A equipe do Alianza Lima jogou no contra-ataque, jogadores rápidos na frente. Acabaram saindo à frente no placar. Pelas circunstâncias, foi um ponto importante sendo fora de casa. Mas nossa equipe sempre buscou a vitória. Feliz pelo Marquinhos que fez o gol, conseguimos o empate. Esse ponto fora de casa vai fazer a diferença para a gente”, avaliou.

Samuel revelou também qual foi a principal dificuldade encontrada pelo Fluminense na partida.

“Geralmente, quando a gente joga fora de casa, as equipes jogam para cima. (O Alianza Lima) foi uma equipe que esperou bastante a gente, dois jogadores (Waterman e Serna) esperavam sempre o contra-ataque. Essa foi a nossa dificuldade, mas a gente sai daqui com um bom resultado, levamos para o Brasil, agora temos um jogo no Maracanã (contra o Colo-Colo). Temos que buscar os três pontos”, avaliou.

O Fluminense volta a campo na próxima terça (9), quando enfrenta o Colo-Colo, no Maracanã. Este será o reencontro do Flu com o Maraca em jogos de Libertadores após a conquista da Glória Eterna, em 4 de novembro de 2023. Os ingressos, aliás, já estão à venda.

