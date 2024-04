Victor Luís, do Vasco, faz boa ação e se emociona; veja

O lateral-esquerdo do Vasco, Victor Luís, realizou uma boa ação na noite da última quarta-feira (3). Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, o jogador surge ao lado de um jovem, que pedia ajuda para comprar uma chuteira.

Victor Luís revela que encontrou o garoto no semáforo de uma rua na Barra da Tijuca. O jovem segurava uma placa, onde informava que precisava de uma chuteira para poder realizar teste de peneira no Fluminense no próximo sábado (6).

O jogador, então, desceu do carro e o acompanhou para comprar o item em uma loja. Posteriormente, ele gravou um vídeo ao lado do jovem, onde se emociona enquanto relata o ocorrido.

Leia o relato do jogador

“Após buscar minha filha na escola, Deus tocou meu coração e eu pude conhecer o Pedro. Um menino que, assim como eu, quer viver o sonho de jogar futebol. Eu já fui como ele e, graças a Deus, alguém também me estendeu a mão e me ajudou lá atrás. Agora, fiquei muito feliz em poder ajudá-lo também. Pedro irá realizar uma peneira no próximo sábado, mas não tinha chuteiras pro teste… Que bom que Deus cruzou nossos caminhos e agora ele poderá iniciar esse sonho. Estou na torcida, Pedro. Conta comigo pro que precisar!”

