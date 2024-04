Lille x Olympique de Marselha: escalações e onde assistir

A reta final do Campeonato Francês promete grandes emoções na parte de cima da tabela. Nesta sexta-feira (5), o Lille recebe o Olympique de Marselha, às 16h (de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy, na partida de abertura da 28ª rodada da Ligue 1.

Como chega o Lille

Invicto há quatro rodadas no Campeonato Francês, o Lille quer aproveitar o bom momento para seguir na briga por uma vaga na próxima edição da Champions. No momento, a equipe é a 4ª colocada da Ligue 1 com 46 pontos, três a menos que o Monaco, que abre a zona de classificação para a principal competição de clubes da Europa.

Contudo, o técnico Paulo Fonseca terá que superar alguns desfalques na equipe para o jogo desta sexta-feira. Ilic, Morais, Umtiti, Angel Gomes e Rafael Fernandes, lesionados, serão desfalques da equipe.

Como chega o Olympique de Marselha

Por outro lado, o clube de Marselha vive um momento oposto na competição. A equipe vem de duas derrotas consecutivas, sendo uma delas no clássico com o PSG, e se perdeu espaço na briga por uma vaga para as próximas competições europeias. Assim, o Olympique está com 39 pontos, na 7ª posição, com quatro a menos que o Nice, em 5º, na colocação que garante uma vaga para a Liga Conferência.

Por fim, os desfalques do Marselha ficam por conta de Rongier, Pedro Ruiz, Nadir e Murillo, machucados.

Lille x Olympique de Marselha

28ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sexta-feira, 05/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Stade Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)

Lille: Lucas Chevalier, Tiago Santos, Bafodé Diakité, Leny Yoro, Ismaily, Nabil Bentaleb, Benjamin Andre, Edon Zhegrova, Gabriel Gudmundsson, Hákon Arnar Haraldsson, Jonathan David. Técnico: Paulo Fonseca

Olympique de Marselha: Pau López, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Quentin Merlin, Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout, Amine Harit, Luis Henrique, Iliman Ndiaye, Aubameyang. Técnico: Jean-Louis Gasset

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Lille x Olympique de Marselha: escalações e onde assistir apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.