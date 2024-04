Vasco terá treinador estrangeiro na estreia do Brasileirão pela primeira vez

O Vasco se prepara para a estreia pelo Campeonato Brasileiro, dia 14, às 16h (de Brasília), diante do Grêmio, em São Januário. Assim, pela primeira vez em sua história, o Cruz-Maltino inicia sua campanha na busca pelo penta com um técnico estrangeiro à beira do campo. Trata-se de Ramón Díaz, que não poderá contar com Payet, que lesionou o joelho e vai desfalcar o time nos primeiros jogos.

Além do argentino, outros nove treinadores estrangeiros já comandaram o clube carioca ao longo de sua centenária história. A maioria, porém, assumiu no decorrer da competição nacional ou antes dela ser criada de forma oficial pela CBF.

Depois da eliminação para o Nova Iguaçu no Carioca, o Vasco tem mais de um mês sem entrar em campo. Nesse sentido, o comandante busca recuperar jogadores para chegar mais forte na estreia. Além disso, o time venceu Olaria e Volta Redonda em jogos-treinos e terá pela frente o América-MG no sábado, em São Januário.

“O nosso objetivo é ter um bom início no campeonato. Jogamos em casa, com a nossa torcida. Queremos fazer uma boa partida, mas estamos melhorando e estamos crescendo. Os jogadores que chegaram estão se adaptando ao que pretendemos, ao que queremos. Estou muito contente”, disse Ramón Díaz ao site oficial do Vasco.

Os detalhes do treino desta quinta-feira #VascoDaGama pic.twitter.com/QAZ8zxdhSl — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 4, 2024

Por fim, Ramón Díaz chegou ao Vasco em julho do ano passado e conseguiu evitar um novo rebaixamento na história do clube. Em 24 jogos, foram dez vitórias, oito derrotas e seis empates. Nesta temporada, o treinador tem seis vitórias, duas derrotas e cinco empates em 13 partidas, assim como o aproveitamento no clube é de 53,15%.

Lista de treinadores estrangeiros do Vasco

Henry Welfare (Inglaterra): novembro de 1926 a junho de 1937

Carlos Scarone (Uruguai): abril de 1938 a maio de 1939

Ramón Platero (Uruguai): maio de 1939 a abril de 1940

Ondino Vieira (Uruguai): março de 1943 a julho de 1946

Ernesto Santos (Portugal): julho a outubro de 1946

Roque Calocero (Argentina): outubro de 1946 até janeiro de 1947

Filpo Núñez (Argentina): abril a agosto de 1960

Abel Picabéa (Argentina): outubro de 1960 a fevereiro de 1961

Ricardo Sá Pinto (Portugal): outubro a dezembro de 2020

