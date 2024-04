O São Paulo perdeu para o Talleres por 2 a 1 nesta quinta-feira (4), no Estádio Mário Kempes, pela primeira rodada do Grupo B da Copa Libertadores. Afinal, além da atuação ruim, o Tricolor perdeu três jogadores por lesões no primeiro tempo: Rafinha, Lucas e Wellington Rato. Após o embate, o zagueiro Arboleda lamentou o azar de perder os atletas titulares e também falou que a equipe estava abaixo do esperado.

“Sabíamos que seria muito difícil. Com poucos minutos perdemos jogadores lesionados, importantes para a equipe. Tomamos um gol em falta de concentração. Temos uma grande equipe e vamos lutar pela classificação. O São Paulo tem um time de muita qualidade, sempre mantém o mesmo padrão de jogo. Vamos corrigir os pequenos erros e concentrar para o próximo jogo. Tomamos gols que poderíamos ter evitado. Vamos tratar de ganhar em casa”, disse Arboleda.

Galoppo concorda com visão de Arboleda

Por outro lado, Giuliano Galoppo, que iniciou o jogo do gol do São Paulo, também admitiu que a equipe não teve uma grande atuação em Córdoba. Contudo, após ser questionado, preferiu não responder sobre a decisão de Thiago Carpini de não fazer a terceira substituição do São Paulo ainda no primeiro tempo, quando Wellington Rato se machucou.

“Uma pena, foi uma partida disputada, mas com três machucados, é. Mas não é desculpa, foi uma atuação abaixo do que podemos jogar. Temos que fazer autrocrítica, temos muito mais a dar. Sobre a decisão do treinador, não posso Eles falaram. Eles aproveitaram o momento que tinham um a mais. Vamos seguir lutando”, completou Galoppo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter , Instagram e Facebook .

O post Arboleda e Galoppo admitem atuação abaixo do São Paulo, em Córdoba apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.