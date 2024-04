Fluminense informa sobre situação física de Renato Augusto

O Fluminense divulgou, na tarde desta sexta-feira (5), um comunicado sobre a situação física de Renato Augusto. O meia deixou o jogo contra o Alianza Lima, na última quarta (3), pela estreia do Tricolor na Libertadores-2024, com dores na panturrilha esquerda.

Segundo o clube informa, o jogador de 36 anos já começou tratamento do problema muscular, no CT Carlos Castilho. O Flu, porém, não informa o período que o jogador deverá ficar inativo.

Confira o comunicado

INFORMAÇÃO: O meia Renato Augusto sentiu dores na panturrilha esquerda durante o jogo contra o Alianza Lima, pela CONMEBOL Libertadores, e iniciou o tratamento do problema muscular no CT Carlos Castilho, nesta sexta-feira. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 5, 2024

O meia passou por uma avaliação prévia, na última quinta, em que fora descartada uma lesão mais grave. Ele, que foi titular no lugar do lesionado Ganso, deixou o campo ainda com 27 minutos de primeiro tempo no jogo disputado em Lima.

Lembrando que o camisa 88 não é o único problema do Departamento Médico tricolor. Além dele, Keno, Gabriel Pires, Marlon e Manoel ainda estão fora de combate. Já Ganso e Cano, porém, podem voltar na próxima partida da Libertadores.

Renato Augusto chegou sem custos ao Fluminense para a temporada 2024 após três anos no Corinthians. Aos 36 anos, ele já fez dez jogos pelo Tricolor, ainda, no entanto, sem participação em gols.

Destas dez aparições, oito foram pelo Campeonato Carioca, uma pela Recopa e uma pela Libertadores. Ao todo, então, são 549 minutos, com média de 54,9 por partida disputada.

