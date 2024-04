Geromel e Kannemann podem quebrar jejum no Gauchão pelo Grêmio

Dupla dinâmica! A representativa dupla de zaga do Grêmio, formada por Geromel e Kannemann, pode quebrar um jejum, no próximo domingo (07). Isso porque caso o Imortal vença o Gauchão, representaria a primeira conquista deles juntos no torneio após quatro anos. Apesar de o clube estar na luta pelo heptacampeonato, nas últimas três edições um dos dois esteve ausente por lesões.

Kannemann está mais frequente nesta temporada, pois atuou em 10 dos 17 compromissos do Tricolor Gaúcho, sendo titular em todos. Enquanto Geromel participou de apenas oito jogos, o último deles a vitória por 2 a 1 sobre o Caxias, no dia 16 de março. Exatamente o primeiro jogo da semifinal do Estadual. Depois disso, o defensor tornou-se desfalque por lesão.

Ele está em fase final de recuperação de um problema muscular e participou dos últimos dois treinos normalmente. O último deles junto com o elenco antes da decisão do Gauchão. Assim, Geromel, inclusive, deve estar entre os relacionados para o duelo decisivo.

O zagueiro, de 39 anos, disputou sete dos seus oito jogos em 2024 ao lado do companheiro argentino. Da dupla, o camisa 3 é quem mais vem sofrendo com lesões nas últimas duas temporadas. No ano passado, ele sofreu uma contusão no joelho esquerdo ainda em janeiro e ficou de fora de todo o Gauchão. O problema seguiu atrapalhando o defensor, que apenas conseguiu retornar na reta final da última edição da Série A.

Lesões de Kannemann no Grêmio

Já no caso de Kannemann, ele foi vítima de uma lesão no quadril em 2021, que o fez ser baixa durante todo o Gauchão. No fim deste mesmo ano, o argentino passou por cirurgia para corrigir problema no local e novamente perdeu o Estadual, mas de 2022. Enquanto Geromel esteve presente nas duas ocasiões.

Dessa vez, na atual temporada, eles poderão repetir o feito vitorioso que ocorreu em 2018, 2019 e 2020, diferentemente das três últimas edições. A única dúvida é se ambos estarão juntos no gramado. Kannemann tem vaga garantida entre os 11 iniciais. Por outro lado, a presença de Geromel ainda é incerta pela última lesão muscular. Vale ressaltar que os dois são os únicos remanescentes no elenco da sequência de conquistas dos estaduais.

Caso ocorra o título, será ainda mais representativo, pois pode ser o último da dupla. Afinal, o camisa 3 tem contrato com o Tricolor Gaúcho apenas até o meio do ano. A dupla ficou conhecida por celebrar as conquistas ao posar juntos para foto e beijando os troféus. Ao todo, eles venceram nove títulos em suas trajetórias pelo clube. No caso, a Copa do Brasil em 2017, a Libertadores um ano depois, a Recopa Sul-Americana em 2018. Bem como o hexacampeonato estadual.

O Grêmio modificou o seu planejamento e promoveu algumas mudanças. Entre elas, antecipou a concentração para a última quinta-feira (04), em um hotel na zona norte de Porto Alegre. Ou seja, dois dias antes do jogo de volta da final do Estadual. O clube informou que os 35 jogadores do grupo foram relacionados. Porém, nem todos vão ser opção no duelo, já que apenas 23 podem assinar a súmula.

Final da preparação do Imortal

Renato Portaluppi comandou o último treino nesta sexta-feira (05) antes da de decisão do Gauchão. Neste sábado, o Grêmio enfrenta o Juventude pela segunda partida da final do Estadual, às 16h, na Arena. Como houve empate no primeiro jogo, se tiver um vencedor neste confronto, ele será o campeão. Em contrapartida, em caso de um novo empate, a definição vai para a disputa de pênaltis.

