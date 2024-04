Flamengo x Nova Iguaçu: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (7/4), às 17h (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. O duelo de ida terminou 3 a 0 para equipe rubro-negra. Portanto, os comandados de Tite podem perder por até dois gols de diferença para serem campeões do Estadual. O Maracanã estará lotado: todos os ingressos foram vendidos antecipadamente.

Onde assistir

A Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e GOAT (Youtube) transmitem o jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu.

Como chega o Flamengo

O Flamengo tem três desfalques confirmados para final do Campeonato Carioca. Afinal, Wesley e Gerson ainda estão inaptos fisicamente para jogar e Gabigol está suspenso por tentar fraudar um exame antidoping. O atacante rubro-negro, por sinal, sequer pode comparecer ao Maracanã para assistir ao jogo.

Tite, por outro lado, deve ter um retorno importante em campo. Afinal, De La Cruz está confirmado na decisão. O uruguaio apresentou desgaste nos últimos dias e precisou ser desfalque na estreia da Libertadores. No entanto, ele tem treinado normalmente no Ninho do Urubu e deve ser relacionado para partida deste domingo.

Como chega o Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu fez uma campanha digna no Campeonato Carioca e agora busca se despedir da competição de cabeça erguida. Carlos Vitor, dessa forma, pretende ir com força máxima em campo. No entanto, o técnico conta com um desfalque importante na decisão. Afinal, Cayo Tenório está punido pelo TJD e não pode entrar em campo. O lateral recebeu três jogos de suspensão por conta de uma entrada em Rossi, do Vasco, no dia 31 de janeiro.

A esperança de gols do Nova Iguaçu está em Carlinhos, que é um dos artilheiros do Estadual e tem se destacado nesta temporada. O atacante, por sinal, está contratado pelo Flamengo e disputa, neste fim de semana, seu último jogo pelo Nova Iguaçu.

FLAMENGO X NOVA IGUAÇU

Campeonato Carioca 2024 – Final – Jogo de Volta

Data e horário: 7/4/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De LaCruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

NOVA IGUAÇU: Fabrício Santana; Yan Silva, Gabriel, Sergio Raphael e Maicon; Albert, Igor Fraga e Yago Ferreira; Xandinho, Bill e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.

Árbitro: Bruno Mota Correia

VAR: Rodrigo Carvalhaes

