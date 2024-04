Sport empata com Náutico e é bicampeão do Campeonato Pernambucano

O Sport é o campeão do Campeonato Pernambucano de 2024. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Leão jogou com o regulamento a favor, segurou o empate sem gols com o Náutico neste sábado (6), na Arena Pernambuco, e faturou o troféu pela 44ª vez na história. Foi o segundo título consecutivo da equipe rubro-negra. Afinal, venceu o Retrô no ano passado.

Veja a tabela final do Campeonato Pernambucano!

Jogo aberto no primeiro tempo

Com recorde de público, o primeiro tempo foi animado na Arena Pernambuco. O Náutico perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 e, dessa forma, precisava correr atrás do resultado. Por outro lado, o Sport não sentou na vantagem e tentou explorar os espaços. O Timbu era mais objetivo, mas faltava capricho nas finalizações. Já o Leão, por sua vez, era mais perigoso e tirou tinta da trave com Rafael Thyere e Luciano Castán.

Sport defende vantagem e é campeão

Restavam 45 minutos para o Sport levantar o caneco e soltar o grito de campeão. Cada minuto era crucial para o Náutico. Evandro, aos 10, quase abriu o placar, mas o goleiro Caíque França fez grande defesa e evitou. Wendel Lessa quase surpreendeu com gol olímpico aos 28, mas o arqueiro do Leão salvou mais uma vez. Assim, o Timbu se afobou e não conseguiu reverter o resultado. Sport campeão Pernambucano.

Sport x Náutico

Campeonato Pernambucano – Final – Jogo de volta

Data: 06/04/2024

Local: Arena Pernambuco, em Recife (PE)

Sport: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho (Riquelme, min. 24’/2ºT); Felipe, Fabrício Domínguez (Chrystian Barletta, min. 0’/2ºT), Lucas Lima (Fábio Matheus, min. 23’/2ºT), Alan Ruiz e Romarinho; Gustavo Coutinho (Zé Roberto, min. 31’/2ºT). Técnico: Mariano Soso

Náutico: Vagner; Arnaldo, Joécio, Rafael Vaz e Diego Matos; Marco Antônio, Marcos Junior (Wendel Lessa, min. 17’/2ºT) e Patrick Allan; Leandro Barcia (Evandro, min. 0’/2ºT), Luiz Paulo (Thalissinho, min. 0’/2ºT) e Paulo Sérgio. Técnico: Mazola Júnior

Árbitro: Rodrigo Pereira

Assistentes: Francisco Chaves e Karla Santana

VAR: Gilberto Castro Júnior

Cartões amarelos: Riquelme (SPT); Marcos Júnior, Evandro e Guilherme Matos (NAU)

