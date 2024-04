Mundo do futebol se despede de Ziraldo com homenagens; veja

Diversos clubes brasileiros prestaram homenagens ao cartunista e escritor Ziraldo, que morreu, na tarde deste sábado (6), aos 91 anos, no Rio de Janeiro. O gênio dos desenhos tinha forte ligação com futebol e criou incontáveis versões de mascotes de alguns dos grandes clubes do país.

Ziraldo era mineiro de Caratinga, cidade do interior. O Atlético, um dos gigantes brasileiros, usou as redes sociais para lamentar a morte do desenhista.

“O #Galo lamenta o falecimento do desenhista e escritor Ziraldo, neste sábado (6), aos 91 anos. O mineiro de Caratinga ficou conhecido por suas grandes obras, como o “Menino Maluquinho”, pelas suas charges e pela criação d’O Pasquim”, postou.

O #Galo lamenta o falecimento do desenhista e escritor Ziraldo, neste sábado (6), aos 91 anos. O mineiro de Caratinga ficou conhecido por suas grandes obras, como o “Menino Maluquinho”, pelas suas charges e pela criação d’O Pasquim. Nossos sinceros sentimentos a todos os… pic.twitter.com/2kK9q4H6oo — Atlético (@Atletico) April 6, 2024

Clubes manifestam gratidão ao gênio Ziraldo

Já o Corinthians usou o X (antigo Twitter) para lamentar a morte e lembrou que Ziraldo tem passagem importante na história do Timão.

“Hoje, o Brasil se despede de um ícone da literatura e da ilustração. Nos deixou neste sábado (6), Ziraldo, chargista, desenhista, jornalista e escritor. Em suas obras, alguns trabalhos envolveram o futebol e o nosso Timão. O Corinthians se solidariza com amigos, familiares e todos os fãs do artista”, acrescentou.

O São Paulo também postou sobre a morte do chargista e lembrou de uma versão desenhada para o Tricolor.

“O São Paulo lamenta o falecimento do grande artista Ziraldo. Em 1989, Ziraldo criou esta versão do nosso mascote, o Santo Paulo. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento, com a certeza de que sua arte estará para sempre na história brasileira”.

O Bahia foi outro clube brasileiro que lamentou a morte do escritor. “ Com grande pesar, o Esquadrão chora a partida do genial Ziraldo, hoje, aos 91 anos. O cartunista e escritor foi o autor do desenho do Super-Homem Mascote do Bahia em 1979. Nossa solidariedade a familiares e amigos do eterno criador do ‘Menino Maluquinho’. #BBMP”.

O Palmeiras também postou e lembrou sobre o livro feito por Ziraldo para o Verdão.

“A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento do desenhista e escritor Ziraldo, aos 91 anos. Criador de personagens icônicos, entre eles o Menino Maluquinho, Ziraldo lançou em 2010 o livro ilustrado “Verdão, o Campeão do Século”. Desejamos força aos familiares, amigos e fãs neste momento de dor e saudade”.

Veja postagens dos clubes brasileiros

Ziraldo marcou época como cartunista. Ilustrou nosso Galo em diversas oportunidades, sendo também o criador do mascote infantil “Galo Ziraldo”. Em 2015, o “Menino Maluquinho” ganhou uma versão em homenagem ao atacante Luan, ídolo Atleticano! Eterno, Ziraldo! pic.twitter.com/FJAm7IfWOL — Atlético (@Atletico) April 6, 2024

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento do desenhista e escritor Ziraldo, aos 91 anos. Criador de personagens icônicos, entre eles o Menino Maluquinho, Ziraldo lançou em 2010 o livro ilustrado "Verdão, o Campeão do Século". Desejamos força aos familiares, amigos e… pic.twitter.com/tCcKyoW1OH — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 6, 2024

O São Paulo lamenta o falecimento do grande artista Ziraldo. Em 1989, Ziraldo criou esta versão do nosso mascote, o Santo Paulo. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento, com a certeza de que sua arte estará para sempre na história brasileira. pic.twitter.com/fH0yGxQWNO — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 6, 2024

Hoje, o Brasil se despede de um ícone da literatura e da ilustração. Nos deixou neste sábado (6), Ziraldo, chargista, desenhista, jornalista e escritor. Em suas obras, alguns trabalhos envolveram o futebol e o nosso Timão. O Corinthians se solidariza com amigos, familiares e… pic.twitter.com/FFbrVlJdlw — Corinthians (@Corinthians) April 6, 2024

