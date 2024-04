Técnico do Mallorca anuncia cobradores de pênalti e time vibra

A final da Copa do Rey coroou o título do Athletic Bilbao, mas certamente o Mallorca, mais especificamente na figura do técnico Javier Aguirre, ganhou a atenção na partida.

Assim que 120 minutos de tempo normal e prorrogação foram encerrados, a temida disputa de pênaltis tomou espaço e a tensão pairou no estádio.

De um lado, o Athletic Bilbao, que foi melhor ao longo do jogo, apareceu concentrado e com seus jogadores de semblante sério.

Do outro, um Mallorca absolutamente feliz e descontraído. Abraçados, os jogadores ouviam o técnico Javier Aguirre, que anunciava os cobradores e assistia os jogadores vibrarem a fim de aumentar a segurança pela vitória.

A cena chamou a atenção não só do estádio, mas de quem assistia e aguardava a disputa de pênaltis ao redor do mundo.

De forma rápida, os fãs do futebol interagiam sobre a postura do treinador e elenco do Mallorca, pois era nítido que a confiança estava em alta para chutar da marca da cal.

Cobranças frustrantes do Mallorca

Como não poderia ser diferente, a injeção de ânimo aumentou a expectativa para ver como os atletas iriam converter suas cobranças.

Contudo, nem mesmo a vibração e descontração antes dos chutes ajudaram o Mallorca, muito menos o técnico Javier Aguirre. Das quatro cobranças, apenas duas foram convertidas.

Fim do jejum

O Athletic Bilbao, mesmo com a tensão dos jogadores, foi perfeito. Acertou os quatro chutes e, de quebra, encerrou um período de 40 anos sem faturar a Copa do Rey.

LA LIGA

Com a copa nacional encerrada, Javier Aguirre e Mallorca concentram suas atenções em LA LIGA, onde o time aparece na 15ª colocação e corre o sério risco de rebaixamento.

Após 30 jogos disputados, o clube aparece de 31 pontos, seis a mais que o Cadiz, primeiro time da zona de descenso.

