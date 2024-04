Juventus x Fiorentina: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Italiano de 2023/2024, a Juventus recebe a Fiorentina às 15h45 (de Brasília) deste domingo (07), no Allianz Stadium. A Velha Senhora, com chances remotas de título, aparece em terceiro lugar, com 59 pontos.

Assim, a Juventus está atrás de Internazionale (79) e Milan (68). Os rossoneros, aliás, já jogaram na rodada. O G4, tem, ainda, o Bologna, com 57. Eles são seguidos pela Roma, que tem 55, mas já jogou na rodada. Dessa forma, o time comandado por Allegri precisa vencer para não se complicar na briga por uma vaga na Champions de 2024/2025.

A exemplo da Juventus, a Viola vem de vitória no meio de semana. Afinal, derrotou a Atalanta por 1 a 0 pela Copa Itália. A Fiorentina está em décimo lugar, com 43 pontos.

Onde assistir

O duelo terá transmissão da ESPN e do Star +

Como estão Juventus e Fiorentina

Para esta partida, a Juventus não poderá contar com Fagioli, suspenso, Milik, machucado, e Pogba, afastado por causa de doping. Apesar dos problemas na competição, a Velha Senhora chega embalada, afinal, derrotou a Lazio por 2 a 0 no meio de semana e encaminhou a vaga na final da Copa Itália.

O treinador Vicenzo Italiano terá todo o time à disposição, assim ele crê em boas chances de ver o time subir na tabela. Vicenzo não mudarpá o esquema. Vai manter Andrea Belotti no comando do ataque, com Ikoné sendo o seu principal municiador.

Juventus x Fiorentina

31ª Rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 7/4/2024, 15h45 (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

JUVENTUS: Mattia Perin; Federico Gatti, Bremer e Danilo; Andrea Cambiaso, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostić; Dušan Vlahović e Federico Chiesa. Técnico: Massimiliano Allegri

FIORENTINA: Pietro Terracciano; Dodô, Nikola Milenković, Lucas Martínez Quarta e Cristiano Biraghi; Rolando Mandragora e Alfred Duncan; Jonathan Ikoné, Lucas Beltrán e Christian Kouamé; Andrea Belotti. Técnico: Vicenzo Italiano

Árbitro: Federico La Penna

Jogos da 31ª rodada do Italiano

Sexta-feira (5/4)

Salernitana 2×2 Sassuolo

Sábado (6/4)

Milan 3×0 Lecce

Roma 1 x 0 Lazio

Empoli 3×2 Torino

Domingo (7/4)

Frosinone x Bologna – 7h30

Monza x Napoli – 10h

Verona x Genoa – 13h

Cagliari x Atalanta – 13h

Juventus x Fiorentina – 15h45

Segunda-feira (8/4)

Udinese x Inter de Milão – 15h45

