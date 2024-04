Cuca divide título com Osorio: ‘Vou enviar medalha para ele’

Após a conquista do bicampeonato Paranaense com o Athletico, o treinador Cuca fez questão de dividir os méritos com o antecessor no cargo, o colombiano Juan Carlos Osório. Inclusive, o comandante do Furacão garantiu que vai enviar a medalha de campeão para a Colômbia.

“Eu não posso esquecer, de maneira alguma, de dividir o título com o Osório, com a comissão técnica dele, que foi quem tocou maior parte do campeonato. Então, minha medalha vou enviar diretamente para ele. Não é (no sentido) figurado. É real”, comentou Cuca.

Osorio comandou o Athletico na primeira fase da Campeonato Paranaense, com 11 partidas, afinal, teve sete vitórias e quatro empates. Dessa forma, o Furacão classificou-se em primeiro lugar para as quartas de final. No entanto, perdeu o primeiro jogo do mata-mata (1 a 0 para o Londrina), e o colombiano foi demitido. Dessa forma, Cuca foi contratado para reverter o placar.

Campanha com Cuca

Nos seus cinco jogos sob o comando do Athletico na competição, Cuca venceu todos. Primeiro, aplicou 6 a 0 no Londrina, no jogo da volta das quartas de final do Paranaense. Na semifinal, 2 a 1 e 1 a 0 no Operário. Na final, 1 a 0 e 3 a 0 no Maringá. Ainda sob o seu comando, o Furacão derrotou o Sportivo Ameliano (PAR) por 4 a 1 na estreia na Sul-Americana de 2024.

Com o título, Cuca, aliás, aumentou sua lista de títulos estaduais. Vale lembrar: Carioca-2009 (Flamengo), Mineiro-2011 (Cruzeiro) e Mineiro 2012,2013 e 2021 (Atlético). Além disso, Alexi Stival ganhou a Taça Rio com o Botafogo nos anos de 2007 e 2008 e Taça Guanabara com o Fla em 2009.

Agora bicampeão paranaense, o Athletico irá enfrentar o Deportivo Rayo Zuliano (VEN) pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, na terça-feira (09), às 21h30 (horário de Brasília), novamente em Curitiba.

