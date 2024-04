Renato agiganta hepta: ‘Na história do Grêmio’

Após a conquista do heptacampeonato gaúcho do Grêmio, Renato Gaúcho exaltou o feito histórico que igualou a melhor série de títulos do clube. Antes, o Imortal foi sete vezes campeão seguido entre 1962 e 1968. Aliás, foi o ex-meia João Carlos Severiano, que participou dos sete títulos da década de 1960, que entregou a taça na Arena. O treinador comentou sobre esta homenagem.

“Quero dar os parabéns ao meu grupo, diretoria e nossa torcida, que fez uma festa maravilhosa. E por lembrar daquele grupo de 1968, que pela primeira vez tinha sido hepta. Hoje, alguns deles estavam no campo felizes, chorando”, disse Renato.

Dos sete títulos do Grêmio, Renato Gaúcho foi campeão em cinco deles: 2018, 2019, 2020, 2023 e 2024. Em 2021, o campeão foi Tiago Nunes. Já na temporada retrasada, o título foi conduzido por Roger Machado. Curiosamente, este é o atual treinador do Juventude, time que perdeu a final do Gauchão para o Tricolor.

“É muito importante, mais de meio século atrás foram campeões, agora somos bi hepta. Importante ver pessoas daqueles anos aqui emocionadas, mexe com a gente. Essa oportunidade não podíamos perder, não se sabe quando qualquer um de nós estará numa decisão. Estamos felizes pelo pessoal de 1968, hoje terminamos o trabalho e ano que vem vamos buscar mais um título”, destacou Renato.

Em busca do octa

O prõximo Gaúcho será ainda mais desejado pelo Grêmio. Afinal, busca seu primeiro octa, o que o faria igualar o feito do Internacional entre 1969 e 1976. O Tricolor, aliás, ainda tem dois títulos a menos do que o arquirrival: 45 a 43. Por isso, Renato pede reforços para este ano e também para 2025.

“Precisamos reforçar. Temos três competições pela frente, importante trazer jogadores. A cada três dias uma decisão, estamos trocando ideias para buscar reforços em busca de mais um título. Sempre trabalhamos pelos melhores resultados. Clube grande disputa as principais competições, vamos atrás de jogadores e brigar. Não é porque ganhamos o estadual que vamos nos acomodar. Pelo contrário, vamos buscar mais e seguir pensando grande”, concluiu Renato.

