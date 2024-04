Flamengo: Campeões da Libertadores Sub-20 dão volta olímpica no Maracanã

No último 17/3, no Uruguai, o Flamengo sagrou-se campeão sul-americano ao vencer o Boca Juniors na final por 2 a 1. Foi seu primeiro título de Libertadores na categoria. Neste domingo, 7/4, os jogadores que fizeram parte do elenco campeão fizeram a festa no Maracanã antes da partida da equipe principal contra o Nova Iguaçu pela final do Carioca.

Assim, eles entraram com a taça e deram uma volta olímpica sob ovação dos torcedores presentes no estádio.

O Flamengo espera o campeão europeu para saber qual o seu rival na disputa do Mundial. O atual campeão é o Boca Juniors, que em 2023 venceu o AZ/HOL.

