Matheus Gonçalves, do Flamengo, é assaltado após conquista do Carioca

Nem tudo foi festa neste domingo (7) para os jogadores do Flamengo. Após a conquista do título do Campeonato Carioca com a vitória por 1 a 0 no Nova Iguaçu, um episódio comum a boa parte dos cidadãos que residem na cidade vitimou o meia-atacante Matheus Gonçalves. O jogador sofreu um assalto na descida do Morro da Mangueira, zona norte da cidade, tendo seu carro e demais pertences roubados.

“RAPAZIADA!!! ACABEI DE SER ROUBADO!!! Levaram meu carro, meus celulares, bolsa, TUDO!!! Descendo o morro da mangueira! Qualquer coisa vocês me falam!! – disse o jogador em suas, para em seguida detalhar o crime.

“Colocaram fuzil na minha cara e da minha família. Minha irmã está arrasada. Não desejo isso para ninguém. Pior cena da minha vida”, complementou.

Hoas depois, contudo, Matheus fez outro post em suas redes sociais confirmando que o carro está no Grajaú, também na zona norte.

