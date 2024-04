O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 neste domingo (07), no Allianz Parque, e conquistou o tricampeonato do Campeonato Paulista. Mais do que o terceiro título seguido estadual, o técnico Abel Ferreira também atingiu uma grande marca. Afinal, o treinador tornou-se o comandante mais vitorioso da história do Verdão.

Afinal, a taça do Campeonato Paulista significou o décimo título de Abel Ferreira com o Palmeiras. O português empatou com Oswaldo Brandão como os treinadores mais vitoriosos da história alviverde. Desde 2020 à frente do Verdão, o treinador passou a empilhar troféus e foi ultrapassando nomes como os de Vanderlei Luxemburgo e Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Além disso, ele nunca passou uma temporada sequer sem comemorar um título.

Ao todo foram: dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), três Campeonatos Paulista (2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Aliás, dentro do clube e com a torcida, o treinador é visto como unanimidade e possui o status de maior da história Alviverde. A expectativa da diretoria é que Abel e sua comissão técnica consigam se isolar na liderança de títulos conquistados e abrir uma larga vantagem no topo. Nesta temporada, o Verdão ainda tem as disputas da Conmebol Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

No ano passado, o treinador renovou seu contrato até o final de 2025. Aliás , o maior objetivo do treinador é o Mundial de Clubes, que será disputado no ano que vem, com novo formato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Abel se torna o técnico com mais títulos pelo Palmeiras apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.