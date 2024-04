Acertado com o Botafogo e com pré-contrato para se apresentar no meio do ano, o atacante Igor Jesus teve uma boa notícia nos últimos dias. Assim, o Alvinegro resolveu os atrasos que tinha em relação ao pré-contrato com o jogador, que já posou com a camisa do clube carioca. A informação é do portal “ge”.

O acordo assinado entre as partes previa o pagamento de comissões e luvas para março, algo que ainda não havia sido cumprido pelo Glorioso. Nas redes sociais, circula uma foto do atleta com a camisa do clube. No entanto, o registro não é atual, mas sim do momento da assinatura do pré-contrato, no começo de fevereiro.

Revelado pelo Coritiba, Igor Jesus, de 23 anos, está no Shabab Al-Ahli (EAU) desde 2020. Ele tem chegada prevista apenas para julho, após o encerramento do contrato com a equipe do Oriente Médio. O acordo previa pagamento de luvas e comissão de empresários com tolerância de 10 dias para atrasos.

Nesta temporada, o atacante disputou 14 partidas e marcou sete gols pelo Shabab Al-Ahli, sendo um dos principais nome do elenco. Outro atleta que assinou pré-contrato com o Botafogo e tem chegada prevista para o meio do ano é o volante Allan, revelado pelo Vasco, atualmente no Al-Wahda (EAU).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo resolve pendências com Igor Jesus, que posou com camisa do clube apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.