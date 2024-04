Fluminense anuncia acordo com novo patrocinador

O Fluminense anunciou, na tarde desta segunda-feira (8), o acordo com a Superbet, seu novo patrocínio master. A plataforma de apostas esportivas estampará sua marca no lugar mais nobre dos uniformes do futebol masculino e feminino por três temporadas – até o fim de 2026.

Apesar de não revelar os valores, o próprio Tricolor informa que esse contrato faz o Flu figurar no Top-4 entre os patrocínios de clubes brasileiros. A parceria será celebrada em festa no Salão Nobre da sede de Laranjeiras, nesta segunda. A estreia da logo na camisa será, então, nesta terça-feira (9), no Maracanã.

Mário celebra acordo do Fluminense

O contrato entre Fluminense e Superbet, que representa aumento significativo no valor do patrocínio master, é, segundo o anúncio, “fruto do momento em que o clube vive dentro e fora de campo e resulta do trabalho de reconstrução iniciado há quase cinco anos”.

“A chegada da Superbet como nossa parceira passa pelo entendimento do valor e do tamanho do Fluminense. Somos um clube com muitas glórias, que passou por um processo de resgate de credibilidade alcançado por uma filosofia de trabalho que também trouxe como resultado grandes títulos. Desejamos que, juntos, Fluminense e Superbet construam uma bela história, dando continuidade ao caminho de vitórias e conquistas”, disse o presidente Mário Bittencourt.

Quem também comemorou, aliás, o acerto foi Alexandre Fonseca, CEO da Superbet Brasil. Ele garante que, ao lado do Fluminense, “fará história”.

“Para nós da Superbet é um prazer e uma honra nos unir a um clube centenário e de glórias mil como o Fluminense. Vamos em busca de novas super temporadas, tendo a certeza de que juntos faremos história”, revelou o CEO.

