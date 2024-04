Pedro se torna artilheiro do Carioca e alcança marca inédita pelo Flamengo

Com 11 gols em 12 jogos, Pedro é o artilheiro do Campeonato Carioca de 2024. O atacante vive um momento especial no Flamengo e tem sido eficiente neste começo de temporada. O camisa 9 é um dos principais ídolos do elenco rubro-negro e tem alcançado números impressionantes no clube.

Aliás, é a primeira vez que Pedro, no Flamengo, se torna artilheiro do Campeonato Carioca. O atacante já quebrou recordes históricos e conquistou títulos expressivos na Gávea, mas nunca havia chegado ao topo da artilharia no Estadual. O centroavante, por outro lado, já havia sido artilheiro da competição em 2018, quando defendia as cores do Fluminense.

Momento de Pedro no Flamengo

Além do Campeonato Carioca, Pedro também marcou gol na estreia da Libertadores e nos dois amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos. O atacante, dessa forma, tem demonstrado muita constância nesta temporada e é uma das esperanças da torcida rubro-negra para 2024.

Depois da chegada de Tite, Pedro se tornou titular absoluto e peça imprescindível no ataque rubro-negro. O camisa 9 está no clube desde 2020 e tem conquistado muitos títulos desde então. O centroavante já ganhou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e três Cariocas.

No último domingo (07/04), o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 no Maracanã e conquistou o 38° título do Campeonato Carioca. O time, dessa forma, agora entra em campo na próxima quarta-feira (10/04), diante do Palestino, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com Pedro, os jogadores rubro-negros vão em busca da primeira vitória na competição.

