O Internacional anunciou a contratação do goleiro Fabrício, de 38 anos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (8) via redes sociais do clube. O jogador, que foi destaque do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, assina até o final de 2024 com o Colorado.

Experiente, Fabrício chega como 11º reforço do Inter na temporada. A equipe gaúcha conta com Rochet, Ivan, Anthoni e Diego Esser para a posição. Ivan, porém, está lesionado e só volta no fim do ano. Keiller, que começou o ano no clube, está emprestado ao Vasco.

Veja o anúncio

Reforço colorado! Fabrício é o novo goleiro do Clube do Povo. Bem-vindo! pic.twitter.com/SJ0fLIqv50 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 8, 2024

LEIA MAIS: Internacional recebe sondagem por atacante emprestado ao Vasco

Com 38 anos, Fabrício fez uma grande campanha no carioca deste ano, chegando ao vice-campeonato da competição estadual pelo Nova Iguaçu. Vale lembrar que o goleiro chegou a enfrentar o Inter nesta temporada, no duelo da segunda fase da Copa do Brasil – vitória colorada por 2 a 0.

Com experiência no futebol nacional, Fabrício chega, então, para reforçar o Inter nas três competições que a equipe tem pela frente em 2024: Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. O time gaúcho é, aliás, o 19º da carreira do arqueiro, que já conquistou dois títulos: Alagoano de 2019 (CSA) e Série C de 2020 (Vila Nova).

O uruguaio Sergio Rochet é o titular no gol do Inter. Por conta de lesões, porém, Anthoni é quem mais teve oportunidades, agarrando em 15 jogos. Mas cabe o adendo de que Rochet é titular do Uruguai e pode perder muitos jogos este ano por conta da Copa América, que acontece em julho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Internacional anuncia contratação do goleiro Fabrício, ex-Nova Iguaçu apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.