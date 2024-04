Venda de ingressos para Vasco x Grêmio começa nesta terça; saiba

Está acabando a espera, torcedor! O Vasco divulgou, nesta segunda-feira (8), informações sobre os ingressos para o jogo de domingo (14), em São Januário, contra o Grêmio – válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2024.

As entradas começam a ser comercializadas a partir desta terça (9), às 10h (de Brasília), para os sócios estatutários e da categoria Dinamite Eterno. Ao todo, aliás, são sete ondas de vendas, com as seis primeiras sendo para cada uma das categorias do plano de sócios do Cruz-Maltino.

A sétima e última, por sua vez, contempla o público geral e os visitantes. Esta onda começa na quinta-feira (11), às 10h e vai até o dia do jogo, às 12h. Depois, somente nas bilheterias de São Januário, palco do duelo.

O Cruz-Maltino não joga em São Januário desde 10 de março, quando goleou a Portuguesa por 4 a 0. A torcida do Vasco, aliás, vem dando show de comparecimento. Nos jogos como mandante, os torcedores estão tendo maior taxa de ocupação em 2024 do que em 2023. Assim, é esperado grande público para a estreia do time no Brasileirão.

Confira mais informações

Setor Arquibancada:

Estatutário – R$40,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Caldeirão Mais – Check in

Colina – R$24,00

Caldeirão – R$24,00

Gigante ★★★★★ – R$20,00

Gigante ★★★★ – R$24,00

Gigante ★★★ – R$28,00

Gigante ★★ – R$32,00

Norte a Sul – R$40,00

Camisas Negras – R$56,00

Setor VIP:

Estatutário – R$55,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Caldeirão Mais – Check in

Colina – R$33,00

Caldeirão – R$33,00

Gigante ★★★★★ – R$27,50

Gigante ★★★★ – R$33,00

Gigante ★★★ – R$38,50

Gigante ★★ – R$44,00

Norte a Sul – R$55,00

Camisas Negras – R$77,00

Setor Social:

Estatutário – R$70,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$42,00

Gigante ★★★★★ – R$35,00

Gigante ★★★★ – R$42,00

Gigante ★★★ – R$49,00

Gigante ★★ – R$56,00

Norte a Sul – R$70,00

Camisas Negras – R$98,00

Dos valores (INTEIRA):

ARQUIBANCADA – R$80,00

VIP – R$110,00

SOCIAL – R$140,00

VISITANTE (Grêmio) – R$80,00

Da abertura e encerramento das vendas:

Abertura das vendas online – Sócios: 09/04 às 10h.

Público Geral e torcida visitante: 11/04 às 10h.

Encerramento das vendas online: 14/04 às 12h.

Onde comprar:

Sócios Gigante: sociogigante.com/ingressos

Sócio Estatutário: vasco.com.br

Público Geral e Torcida Visitante (Grêmio): vasco.eleventickets.com

