Auxiliar do Monterrey ofende Messi em áudio: “Anão possuído”

A véspera do jogo entre Monterrey e Inter Miami válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Concacaf tem Lionel Messi como principal assunto. O motivo é um áudio vazado pelo auxiliar do time mexicano.

A imprensa argentina expos uma situação tensa entre o craque do Inter Miami e Nico Sánchez, auxiliar do técnico Fernando Ortíz. No primeiro jogo entre os clubes, no qual o Monterrey venceu por 2 a 1, Messi teria avançado em cima de Sánchez no vestiário após o confronto.

“O anão estava possuído, tinha cara de demônio. Ele colocou o punho no meu rosto e disse ‘quem você pensa que é'”, contou no áudio.

Tata Martino

Além de Messi, quem também foi citado no áudio é Tata Martino, treinador da equipe norte-americana. Nico Sánchez contou que o comandante agiu de maneira surpreendentemente agressiva. Como resultado das ações, ambos se desentenderam.

“Pobre idiota (Martino) que, disse, na minha frente. ‘Vai chorar?’ Que idiota. Eu não respondi. Todos esses vídeos provavelmente foram apagados porque eles ficariam com a imagem prejudicada. Se nós fizéssemos isso, nos mandariam para a merda”, disse.

Pedido de desculpas

Por causa de toda a repercussão do áudio, Nico Sánchez recuou. A fim de acalmar os ânimos, através da conta no X, antigo Twitter, ele pediu desculpa ao técnico rival.

“Como não conheço o treinador do Inter Miami, me referi a ele de maneira desrespeitosa e lhe peço desculpas. Espero que me entendam, sou tão argentino quanto eles. Sempre defenderei meu clube”, afirmou.

Messi de volta

Fora do primeiro jogo devido a uma lesão muscular, Messi está de volta ao time do Inter Miami para vencer o Monterrey no jogo da volta que acontece nesta terça-feira (9/4), a partir das 23h30 (de Brasília).

