Fluminense apresenta uniformes e celebra parceria com novo patrocinador

O Fluminense realizou uma grande festa, com direito a show do cantor Ferrugem, para celebrar sua parceria com a casa de apostas Superbet, nova patrocinadora máster. O evento, que aconteceu no Salão Nobre da sede de Laranjeiras, contou com 400 convidados, a presença de ex-jogadores e o desfile com o novo uniforme já com a marca estampada. Antes disso, o presidente Mário Bittencourt falou sobre a parceria.

“Esta é uma noite muito especial para nós. Uma noite em que uma grande marca do mercado mundial aposta no Fluminense. Esse novo patrocinador, que é sem dúvida o maior da história do clube, é a consolidação de um trabalho que a gente vem fazendo nos últimos cinco anos. É também um dia para comemorar que as grandes marcas voltam a acreditar na grandiosidade do nosso time de coração.”, disse o mandatário antes de completar:

“A chegada desse patrocínio nos ajudará em muitas coisas, ajudará na chegada de novos jogadores, mas quero deixar a mensagem que seguimos reconstruindo o Fluminense. Os resultados esportivos que conquistamos, com dois títulos internacionais, são fruto de um trabalho que fazemos com bastante austeridade, e a Superbet acredita no Fluminense muito por conta disso. Com um trabalho sério, de recuperação e com os pés no chão, as empresas chegam perto do Fluminense. Esse trabalho resgatou nossa credibilidade”, acrescentou.

Top 4 entre os patrocínios

O CEO da Superbet no Brasil, Alexandre Fonseca, também comentou sobre a nova parceria. Nesse sentido, o novo patrocinador pagará R$ 52 milhões por ano em três anos de contrato. A estreia, portanto, acontece nesta terça-feira (9), no duelo com o Colo-Colo, no Maracanã, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

“A gente vê no clube comprometimento e trabalho sério. Quando você conhece a equipe do Fluminense, você vê a maneira como as coisas são feitas, com austeridade, seriedade e compromisso. Para um patrocinador, isso é extremamente importante. As empresas só querem investir onde tem projeto”, afirmou Alexandre Fonseca.

Após a apresentação de seis modelos com a camisa do Fluminense com a logomarca da plataforma de apostas esportivas, o cantor Ferrugem subiu ao palco montado no Salão Nobre. Além disso, ele animou os convidados da festa, enquanto a logomarca da Superbet era exibida no centro do gramado do histórico Estádio de Laranjeiras.

Por fim, a parceria do Tricolor com a Superbet abrange o futebol masculino e feminino e valerá por três temporadas (2024/25/26). Com esse contrato, o Tricolor figura no Top 4 entre os patrocínios de clubes brasileiros.

