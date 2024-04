Matheus Bachi celebra momento no Flamengo e projeta mais títulos: ‘Quem sabe não é o primeiro de muitos?’

Tite não é o único responsável pelo bom momento no Flamengo. Afinal, Matheus Bachi também vem realizando um trabalho sólido no clube. O profissional é filho do técnico e membro da comissão técnica rubro-negra.

Momento do Flamengo

O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 no Maracanã e conquistou o 38° título do Campeonato Carioca. Matheus Bachi, dessa forma, concedeu uma entrevista depois do triunfo e celebrou o atual momento do clube.

“Cara, feliz pela consistência do nosso trabalho. Isso é resultado do que os atletas compraram, do que a gente quis implementar desde o início. E a gente sabe que é um processo que vai levar ainda o ano inteiro para a gente alcançar ainda voos maiores daqui para frente”, afirmou Matheus Bachi ao “ge”.

Em seguida, Matheus Bachi projetou mais conquistas no Flamengo. Afinal, os jogadores rubro-negros ainda vão disputar os títulos da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2024.

“É bom demais, cara. É bom demais. Muito, muito feliz de estar vivendo esse momento, de estar vivendo esse momento com a construção de um trabalho sólido. Quem sabe não é o primeiro de muitos? A gente só ganha o segundo se a gente ganhar o primeiro, né?”, disse Matheus Bachi.

Com 1,90m de altura, Matheus Bachi é responsável pelo posicionamento defensivo e pelo sistema de marcação nas bolas paradas. Portanto, os bons números da defesa rubro-negra passam muito pelo bom trabalho do profissional. O profissional trabalha como auxiliar de Tite e também é responsável pelo bom momento do clube.

