Renato Portaluppi vai atingir marca expressiva como treinador do Grêmio

Renato Portaluppi é o maior ídolo do Grêmio como jogador e também conta com um relevante histórico como treinador da equipe. Isso porque atingirá uma marca expressiva no comando do Imortal no duelo pela Libertadores. No embate com o Huachipato do Chile, na Arena, nesta terça-feira (09), ele vai alcançar 500 jogos à frente do Tricolor Gaúcho.

Em entrevista ao ‘Globoesporte’, Renato mostrou-se surpreso com a proeza. Posteriormente, celebrou-a e reiterou que para atingir tal feito foram necessários trabalho árduo e resultados que colaborassem para tal.

“Eu nem acredito. É muita coisa. Os cabelos brancos que o digam (risos). É muito estresse. Não é para qualquer treinador, não. Para chegar a uma marca de 500 jogos, é porque realmente eu dei resultado positivo para o clube, porque não é qualquer treinador que atinge este feito. Não só no Grêmio, em qualquer clube. Você precisa dar resultados para ter a oportunidade de chegar em uma marca dessas. É um título. Um título grande”, comemorou e detalhou o maior ídolo da história do Imortal.

Renato é com folga o técnico com mais jogos pelo Grêmio em quatro passagens (2010, 2013, 2016 e 2023) . Até porque, em segundo lugar, está Luiz Felipe Scolari, com 385 partidas no comando do Tricolor Gaúcho.

Técnico mais vencedor da história do Grêmio

A vitória por 3 a 1 de virada sobre o Juventude, na Arena, no jogo de volta da decisão do Gauchão, que ocorreu no último sábado (06), garantiu o heptacampeonato estadual. Tal conquista foi especial não apenas para o clube como também de maneira individualizada para Portaluppi.

Afinal, permitiu que ele se igualasse a Oswaldo Rolla como o treinador mais vitorioso da história do Grêmio. No caso, ambos com 10 troféus levantados no período como comandantes do Grêmio. Como técnico do Imortal, Renato conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Copas do Brasil, seis campeonatos estaduais e uma Recopa Gaúcha.

