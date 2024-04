Santos avalia contratação de Alexandre Pato

O Santos vem passando por uma reformulação para a disputa da Série B e avalia a contratação de um nome conhecido do futebol brasileiro. O Peixe estuda a chegada do atacante Alexandre Pato, de 34 anos. O jogador está sem clube desde que deixou o São Paulo e chegaria de graça à Vila Belmiro.

O clube planeja realizar testes físicos intensos no jogador antes de avançar pela contratação. O jogador não entra em campo desde o dia 20 de setembro de 2023, no duelo entre São Paulo e Fortaleza, no MorumBIS. Para ter certeza da contratação, o Santos vai usar equipamentos específicos, diferentes do que estão à disposição no CT Rei Pelé, para saber as reais condições de Alexandre Pato.

A ideia da chegada de Pato vem sendo debatida desde o ano passado. Aliás, o próprio jogador chegou a se oferecer para atuar no Santos, mas o clube não via com bons olhos, naquele momento, a chegada do atacante. Por conta do rebaixamento, na época, a diretoria precisou planejar toda a temporada com um orçamento diferente do habitual.

Algumas lideranças do elenco santista foram consultadas informalmente e deram o aval para a comissão técnica e a diretoria conversarem com o staff do jogador. A negociação ainda está em estágio inicial e pode avançar nos próximos dias. Como está sem clube, Pato pode assinar com o Peixe fora da janela de transferência.

Pato busca no Santos, oportunidade que não teve no São Paulo

Alexandre Pato ficou quase o ano inteiro de 2023 sem atuar. Com a camisa do São Paulo, foram apenas 10 partidas e poucas oportunidades com Dorival Júnior. A falta de chances até gerou um imbróglio interno no Tricolor Paulista, já que o atacante pedia para jogar e mostrar seu futebol.

Para que o negócio dê certo, Pato também precisaria se encaixar na realidade salarial do Peixe para 2024 e topar um contrato curto, de apenas um temporada, até o final da Série B do Brasileirão. Além disso, há grandes chances de ser um contrato de produtividade.

