Grêmio anuncia integração efetiva do atacante Gustavo Nunes no profissional

O Grêmio anunciou a integração efetiva do atacante Gustavo Nunes ao profissional nesta quinta-feira (11). O atleta, de 18 anos, já fazia parte do elenco principal do Tricolor Gaúcho e participava dos treinos além da programação desde o início da temporada. A propósito, já disputou 11 jogos.

Nas oportunidades em que esteve em campo, ele atuou nove vezes como titular. A penúltima delas no jogo de volta da final do Gauchão, quando o Imortal venceu o Juventude de virada por 3 a 1. Assim, Gustavo teve contribuição no heptacampeonato estadual mesmo com pouco tempo no profissional. Durante a competição, ele teve maior espaço com ausência de Soteldo por lesão muscular. No caso, esteve entre os 11 iniciais em oito partidas consecutivas.

Aliás, seu primeiro gol no profissional saiu apenas na sua terceira partida, a goleada por 6 a 2 sobre o Santa Cruz. Ele ainda deu uma assistência no triunfo por 3 a 2 sobre o Caxias, na semifinal do Gauchão.

Boas apresentações pelo Grêmio e interesse de europeus

O jovem atacante Gustavo Nunes demonstra bom futebol pelo Grêmio em suas primeiras chances como profissional. O destaque dele já chama a atenção de alguns clubes europeus. Um deles é o Monaco, que entrou em contato com o Imortal para se aprofundar a respeito do jogador.

Isso porque recentemente Gustavo renovou seu vínculo com o Tricolor Gaúcho. Assim, o time francês perguntou sobre questões financeiras, tempo de contrato, além de conhecer suas principais características. Outros clubes da Europa também consultaram a situação, mas não de forma tão avançada como o Monaco. Com a ampliação contratual, a relação profissional do atacante, de 18 anos, com o Grêmio vai até 2028.

Ele, aliás, passou a integrar o elenco principal depois de ótimo desempenho na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ao todo foram três partidas e duas assistências no torneio de categorias de base. Em seus primeiros meses no profissional, o atleta já se tornou xodó da torcida.

