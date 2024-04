Newcastle x Tottenham: escalações e onde assistir

Newcastle e Tottenham serão os responsáveis por abrir a 32º rodada da Premier League neste sábado (13). A partida será fundamental para a equipe visitante se firmar na zona de classificação para a Uefa Champions League da próxima temporada. A bola rola às 8h30 (de Brasília), no St. James’ Park.

Como chega o Newcastle?

Vindo de uma vitória magra sobre o Fulham, fora de casa, com gol do brasileiro Bruno Guimarães, a equipe comandada por Eddie Howe busca vencer sob seus domínios e se aproximar da zona de classificação para a Europa League. Com 47 pontos, o Newcastle é o oitavo colocado e, se triunfar, pode chegar à sexta colocação caso o Manchester United tropece diante do Bournemouth, fora de casa.

Além disso, o técnico não poderá contar com jogadores importantes como Joelinton, Almirón, Botman, Pope, Trippier e Wilson, todos lesionados.

Como chega o Tottenham?

A equipe de Londres segue firme em busca da classificação para a Champions League da próxima temporada. Na última rodada, recebeu o Nottingham Forest e venceu com certa tranquilidade por 3 a 1. Com 60 pontos, o time ocupa a quarta colocação da Premier League. Uma vitória fora de casa a essa altura do campeonato é de extrema importância, já que o Aston Villa vem logo atrás, com a mesma pontuação.

O técnico Ange Postecoglou ainda não sabe se poderá contar com o atacante Richarlison para o duelo por conta de uma lesão em um dos joelhos.

Newcastle x Tottenham

32ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 13/04/2024, às 08h30 (de Brasília)

Local: St. James’ Park, Newcastle (ING)

Newcastle: Dubravka; Krafth, Schar, Burn e Hall; Longstaff, Bruno Guimarães e Willock; Murphy, Isak e Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Vem e Udogie; Bissouma e Sarr; Johnson, Maddison e Werner; Son. Técnico: Ange Postecoglou

Árbitro: Tim Robinson

VAR: Stuart Attwell

Onde assistir: Star+

