Braz sobre priorizar competições: ‘Flamengo quer sempre ganhar tudo’

Após a apresentação oficial de Carlinhos no Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel permaneceram na sala de coletiva e responderam perguntas de jornalistas no Ninho do Urubu. O vice-presidente de futebol do clube, dessa forma, comentou sobre algumas declarações feitas por Tite na quarta-feira (10/04). O técnico comentou sobre as ambições do clube para temporada e afirmou que seria necessário priorizar campeonatos em 2024





Planejamento do Flamengo para 2024

“Nós entendemos a colocação do Tite. É importante deixar claro que o próprio calendário impõe algumas situações. Afinal, nós vamos jogar nove jogos na Data-Fifa e teremos seis ou sete desfalques. Nos próximos meses, a ciência e a fisiologia também vão nos falar. São situações que também dão um norte sobre aquilo que se pode ou não pode fazer em determinados jogos”, afirmou Braz.

“O Flamengo quer ganhar e disputar sempre tudo. No entanto, nós ganharemos tudo que for possível. Existe um pedido de Rodolfo Landim para que todas as competições sejam disputadas para ganhar. É isso que será feito. No entanto, precisamos se atentar para as análises da ciência. Afinal, temos diversos departamentos para isso. Os nossos treinamentos são monitorados por GPS. A gente tem um departamento que nós dará muito norte. É neste sentido que Tite quis dizer”, completou Braz.

Calendário da CBF

Em seguida, Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do clube, comentou sobre a sequência desgastante de jogos da temporada e afirmou que o Flamengo vai brigar por todas as competições em 2024.

“São cerca de 80 jogos, é humanamente impossível para qualquer atleta jogar 80 jogos no seu mais alto nível de rendimento, quiçá sem se lesionar. Se você o colocar nos 80 jogos, o risco de o atleta se lesionar é enorme. Com todos os recursos que o Marcos colocou, é o que vão fazer em relação ao calendário. O Flamengo criou um elenco robusto para disputar todas as competições”, afirmou Spindel.

Aliás, o Flamengo entra em campo no próximo domingo (14/04), diante do Atlético-GO, às 16h, no Serra Dourada, pela primeira rodada do Brasileirão. Além do campeonato, os jogadores rubro-negros também disputam a Libertadores e a Copa do Brasil em 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Braz sobre priorizar competições: ‘Flamengo quer sempre ganhar tudo’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.