Dono da 777, Josh Wander se encontra com Pedrinho, presidente do Vasco

Dono da 777 Partners e um dos sete integrantes do Conselho de Administração da SAF do Vasco, Josh Wander está no Rio de Janeiro. Ele chegou nesta sexta-feira (12) ao lado do chefe de operações da 777, Nicolas Maya, e o diretor esportivo do grupo, Johannes Spors, e se encontrou com o presidente do Vasco, Pedrinho.

De acordo com o “Ge”, o encontro foi um pedido do próprio Pedrinho, visto que, na última reunião do Conselho de Administração (trimestral), ele não participou das discussões, apesar de participar do encontro virtual. Josh Wander, aliás, não estava entre os presentes.

O CEO da SAF, Lúcio Barbosa, não esteve presente na reunião presencial desta sexta. Além de Pedrinho, participaram pelo lado do Vasco o vice-presidente Paulo Salomão e outros membros da diretoria administrativa.

Ainda de acordo com o site, o presidente visava, com a reunião, demonstrar “inquietações” para o dono da 777. Lembrando que Pedrinho deu coletiva recente, onde afirmou estranhar o distanciamento com a SAF, querendo mais participação nas decisões do futebol.

Outros assuntos abordados foram a licitação do Maracanã, e, especialmente, a reforma de São Januário. É esperado que a 777 faça novo aporte em setembro, no valor estimado de R$ 270 milhões – maior valor depositado desde que a SAF foi instituída, em setembro de 2022.

