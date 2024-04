Cádiz x Barcelona: escalações, arbitragem e onde assistir

O sábado (12) será agitado no Estádio Nuevo Mirandilla, em Cádiz. A partir das 16h (de Brasília), Cadiz e Barcelona se enfrentam pela 31ª rodada do campeonato espanhol.

Como chega o Cádiz

Na briga pelo rebaixamento, o Cádiz aposta no duelo em casa para surpreender o Barça, que vive uma realidade bem diferente.

Uma das esperanças do técnico Mauricio Pellegrino é que o Barcelona jogue com uma equipe mesclada entre reservas e titulares, o que pode facilitar a conquistar os três pontos.

Como chega o Barcelona

O Barça ainda sonha com o título do torneio nacional e precisa somar três pontos para continuar a sua perseguição ao Real Madrid.

Porém, o técnico Xavi Hernández vai mexer na equipe e poupar alguns jogadores, pois durante a semana tem compromisso pela Uefa Champions League.

O destaque fica para Vitor Roque, que terá a oportunidade de atuar como titular, fato que é raro desde a sua chegada ao Barcelona.

Cádiz x Barcelona

31ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 13/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nuevo Mirandilla, em Cádiz (ESP)

CÁDIZ: Ledesma; Iza, Ousou, Chust e J. Hernández; A. Fernández, Alcaraz, Sobrino e Robert Navarro; Chris Ramos e Juanmi. Técnico: Mauricio Pellegrino.

BARCELONA: Ter Steger; Koundé, Araújo, Cubarsi e Héctor Fort; Christensen, Sergi Roberto e Fermín; João Félix, Ferran Torres e Vitor Roque. Técnico: Xavi Hernández.

ÁRBITRO: Juan Luis Pulido Santana

VAR: Hernández Maeso

Onde assistir: ESPN e Star +

