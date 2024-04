Em jogo agitado, Fluminense e Bragantino empatam na estreia pelo Brasileiro

Deu empate entre Fluminense e Red Bull Bragantino no jogo de estreia das equipes no Campeonato Brasileiro. O duelo deste sábado à noite (13), no Maracanã, contou com gols de Lima (duas vezes) para os donos da casa, e Eduardo Sasha e Thiago Borbas para os paulistas.

Durante a partida, o time comandado por Fernando Diniz reclamou da arbitragem em razão de jogadas consideradas de expulsão para dois jogadores do Massa Bruta, o que poderia mudar o cenário da partida.

Com o resultado, tanto cariocas quanto paulistas somam um ponto cada nesta primeira rodada da competição, que será concluída neste domingo.

Primeiro tempo

O Tricolor fez uma boa primeira etapa, apesar de ter sofrido na saída de bola diante da marcação alta do Bragantino. Mas Ganso conseguiu quebrar essa primeira linha, e o Tricolor carimbou duas bolas no travessão. Pelo lado do Massa Bruta, Eduardo Sasha obrigou o goleiro Fábio a fazer boa defesa. Apesar da qualidade do duelo, o gol surgiu após uma vacilada dupla de Juninho Capixaba e Douglas Mendes na saída de bola. Ao cederem escanteio, Ganso cobrou para Lima se antecipar à marcação e abrir o placar em cabeceio.

Segundo tempo

No retorno do intervalo, o Tricolor sofreu dois gols de bola levantada na área por Vitinho em apenas seis minutos. Primeiro, com Eduardo Sasha, e depois com Thiago Borbas. Quando tudo parecia que os donos da casa iriam se desorganizar de vez, Lima arriscou de fora da área e contou com desvio da zaga para superar o goleiro Lucão, que entrou no intervalo. Cano perdeu duas grandes chances, uma antes e outra depois do empate. O Fluminense esteve mais presente no ataque, mas não conseguiu concluir com sucesso as jogadas criadas.

Próximos jogos

Fluminense e Bragantino voltam a campo no meio de semana, pela segunda rodada do Brasileirão. Enquanto o Tricolor das Laranjeiras visita o Bahia, terça-feira, às 21h30, na Fonte Nova, o Massa Bruta recebe o Vasco no dia seguinte, às 19h.

FLUMINENSE 2X2 RED BULL BRAGANTINO

Brasileirão-2024 – Primeira rodada

Data: 13/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 17.645 (16.431 pagantes)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Douglas Costa, 12’/2ºT), Felipe Melo (John Kennedy, 12’/2ºT), Martinelli e Marcelo; André, Lima e Ganso (Felipe Andrade, 34’/2ºT); Marquinhos, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz

BRAGANTINO: Cleiton (Lucão, intervalo); Andrés Hurtado, Nathan Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes, 23’/2ºT); Jadsom Silva, Raul (Thiago Borbas, intervalo) e Gustavinho (Eric Ramires, intervalo); Eduardo Sasha, Henry Mosquera e Laquintana (Vitinho, intervalo). Técnico: Pedro Caixinha

Gols: Lima, 49’/1ºT (1-0); Eduardo Sasha, 1’/2ºT (1-1); Thiago Borbas, 6’/2ºT (1-2); Lima, 22’/2ºT (2-2).

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartão Amarelo: Marquinhos, Guga/banco (FLU); Luan Cândido, Juninho Capixaba, Vitinho (RBB)

Cartão Vermelho: –

