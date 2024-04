Santos 112 anos: Peixe promove queima de fogos

O Santos Futebol Clube promoveu, neste domingo (14) uma grande queima de fogos na Vila Belmiro. Afinal, o Peixe completou 112 anos. A ação faz parte de um projeto da diretoria de aproximar ainda mais o torcedor do Alvinegro. Vale lembrar que agora em 2024, o time comandado por Carille disputará a Série B pela primeira vez na história.

Inclusive, a caminhada do Santos na tentativa de voltar à Série A será na própria Vila Belmiro. Afinal, o Alvinegro receberá o Paysandu na sexta-feira (19), às 20h. O Peixe estará 100% focado no torneio, uma vez que tem só isso em disputa até dezembro. Em 2024, o Santos não disputa competição continental nem a Copa do Brasil. No Paulistão, o clube ficou com o vice.

As celebrações pelos 112 anos do Santos começaram no último sábado (13), com o hasteamento da bandeira no Cassino Monte Serrat, com a presença do presidente Marcelo Teixeira e de ídolos do clube. Já neste domingo (14), além da queima de fogos, também houve a apresentação oficial dos novos uniformes para a temporada 2024 (confira na imagem abaixo).

Uniforme do Santos

O novo uniforme do Santos foi produzido pela Umbro. Inclusive, a Vila Belmiro é o tema. A nova camisa 1 do Santos, inclusive, recebe uma marca d’água na parte da frente com a imagem do estádio do Peixe.

“O Santos é um dos maiores times do mundo, conhecido por todos os apaixonados por futebol, e desta vez, em conjunto com o clube, decidimos homenagear Vila Belmiro nas camisas. A Umbro é uma marca que tem história com o Santos, tendo parceria com o clube em diferentes momentos, mas nunca tínhamos em uma camisa do Peixe trabalhado o conceito da Vila Belmiro, que é uma paixão do torcedor. Os dois uniformes estão cheios de detalhes e temos certeza que os fãs vão gostar dos modelos” revelou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro.

As camisas estão sendo vendidas por R$ 399,99 no modelo jogador; R$ 349,99 no modelo torcedor; R$ 299,99 no modelo feminino; R$ 299,99 no modelo infantil (kit com o shorts) e R$ 279,99 no modelo juvenil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Santos 112 anos: Peixe promove queima de fogos na Vila apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.