De La Cruz cita inspirações em cobrança de falta após primeiro gol pelo Flamengo

De La Cruz, o grande reforço do Flamengo para essa temporada, marcou o seu primeiro gol pelo Rubro-Negro no domingo, na vitória contra o Atlético-GO. Aliás, um golaço de falta. Ao falar sobre a pintura, o meia uruguaio explicou que não tem muitos gols de falta na carreira, mas cita grandes nomes do futebol mundial como inspirações na bola parada.

“Muito feliz pelos três pontos, também pelo gol. Estava tranquilo que em algum momento ia chegar e creio que fiz um bonito gol. As pessoas me parabenizaram, todos ficaram muito felizes pelo meu gol, mas a felicidade passou mais pelos três pontos. Na carreira não tenho muitos gols de falta, mas sempre tento melhorar”, disse De La Cruz à “FlaTV”.

“Sempre queremos ver os mais talentosos, porque o futebol é lindo visualmente. Creio que de pequeno sempre olhei a batida de Diego Forlán, agora de Lionel Messi. São jogadores que inspiram. No final da carreira, Ronaldinho também. Sempre tive admiração pelos grandes jogadores. Mas meu maior ídolo é o meu irmão (Carlos Sánchez, atualmente no Peñarol)”, completou.

Apesar do gol de falta, De La Cruz explicou que cometeu muitos erros em campo. O uruguaio é muito exigente com o seu próprio desempenho. Contra o Atlético-GO, ele teve 85% de acerto em passes.

“Errei muito. Sou exigente, sempre quero dar o melhor. Não sou de olhar estatística porque, para mim, são estatísticas freios. Mas você sabe internamente se jogou bem ou jogou mal. Sempre há coisas para melhorar, e creio que no jogo de ontem errei muito”, explicou.

Números de De La Cruz com a camisa do Flamengo

Desde sua chegada ao Mais Querido, De La Cruz vem se destacando no time carioca. Os torcedores rubro-negros, aliás, constantemente elogiam o desempenho do uruguaio. Os números do Nico pelo Flamengo, segundo o “Sofascore”, aliás, demonstram o bom momento dele.

– 13 jogos

– 1 gol

– 1 assistência

– 26 passes decisivos

– 89% acerto no passe

– 70% acerto passe longo

– 85 duelos ganhos

– 77 bolas recuperadas

– 29 faltas sofridas

