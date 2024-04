Famalicão x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Português 2023/24. Afinal, nesta terça-feira, o Sporting visita o Famalicão em jogo atrasado da 20ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Municipal 22 de Junho, às 16h15 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 4 e do Star+ a partir das 16h15 (de Brasília).

Como chega o Famalicão

Comandado por Armando Evangelista, ex-Goiás, o Famalicão faz campanha segura e não corre riscos. No meio da classificação, afinal, o clube basicamente cumpre tabela até o fim do torneio à espera da próxima temporada.

Como chega o Sporting

Líder isolado, o Sporting tem 74 pontos, quatro a mais que o vice-líder Benfica. Em caso de vitória neste jogo atrasado, porém, o time da capital portuguesa ficará sete pontos à frente do rival local. Ou seja, um triunfo deixa o título nacional encaminhado.

FAMALICÃO X SPORTING

Liga Portugal 2023/24 – 20ª rodada

Data e horário: 16/04/2024, 16h15 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal 22 de Junho, em Famalicão (POR)

FAMALICÃO: Luiz Júnior; Nathan, De Haas, Mihaj e Ian Custódio; Youssouf, Topic, Rodríguez, Filipe Soares e Sorriso; Cádiz. Técnico: Armando Evangelista

SPORTING: Franco Israel; Quaresma, Coates (Diomande) e Gonçalo Inácio; Catamo, Hjulmand, Morita e Nuno Santos; Trincão, Gyökeres e Pote. Técnico: Rúben Amorim

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

VAR: Hugo Miguel

