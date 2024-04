Com ascensão de De La Cruz, Gerson pode assumir nova função no Flamengo

Após dois meses afastado dos gramados, Gerson está de volta ao Flamengo. O volante entrou em campo no último domingo (14/04) atuou no jogo entre Atlético-GO e Flamengo. Os times se enfrentaram no Serra Dourada, em Goiânia, pela primeira rodada do Brasileirão 2024.

Gerson estava no banco de reservas, mas entrou na vaga de De La Cruz e participou do fim do segundo tempo. O volante vinha atuando como capitão e titular absoluto no começo de 2024. No entanto, os meses afastados trouxeram uma nova realidade na cabeça de Tite.

Ascensão de De La Cruz no Flamengo

Nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, Tite escalou Gerson próximo de Pulgar e colocou De La Cruz aberto pelo lado direito. O uruguaio, por outro lado, não se adaptou com esta posição e teve dificuldade em performar no início de 2024.

Após Gerson realizar uma cirurgia no rim e se ausentar dos gramados, De La Cruz foi deslocado para segundo volante e cresceu de produção no Flamengo. O uruguaio atualmente é peça imprescindível e insubstituível no esquema tático de Tite.

Retorno de Gerson

Gerson, dessa forma, pode desempenhar uma nova função no Flamengo. O volante pode jogar aberto pelo lado direito ou atuar em um losango com Pulgar e De La Cruz. O camisa 8 recebeu um apelido de “coringa” justamente por se adaptar em posições diferentes.

A outra possibilidade é que Tite não promova alterações na formação. Gerson e De La Cruz, dessa forma, disputariam por posição no Flamengo. O camisa 8 é um dos ídolos da história do clube, mas teria dificuldade em competir com o uruguaio neste momento.

O Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira (17/04), diante do São Paulo, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. Com Gerson disponível, os comandados de Tite vão em busca da segunda vitória consecutiva no campeonato.

