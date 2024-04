A partida entre Al-Ain e Al-Hilal, válida pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Ásia, foi adiada por conta de fortes chuvas e más condições climáticas nos Emirados Árabes Unidos. O confronto seria nesta terça-feira (16), às 13h30. Com o problema, o jogo será na quarta, no mesmo horário.

“A partida estava marcada para hoje, no Estádio Hazza Bin Zayed, em Al Ain, às 20h (horário local). No entanto, após um aviso das autoridades dos Emirados Árabes Unidos, a Associação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos suspendeu todas as atividades de futebol para terça-feira, tendo em vista a segurança de todos os torcedores, jogadores e partes interessadas”, informou a Confederação Asiática de Futebol (AFC).

As fortes chuvas que atingiram Emirados Árabes Unidos provocaram inundações em grandes vias. O governo local, aliás, pediu aos moradores para não saírem de casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Partida entre Al-Ain e Al-Hilal é adiada pela Liga dos Campeões da Ásia. Entenda! apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.