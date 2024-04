PSG goleia Barcelona e vai pegar Borussia na semifinal

O PSG inverteu a vantagem que o Barcelona havia conquistado em Paris na ida (3 a 2) e está na semifinal da Champions. Afinal, nesta terça-feira (16), em pleno Estádio Olímpico de Barcelona (que recebeu 50.309), goleou, de virada, o time catalão: 4 a 1. O Barça saiu na frente com Raphinha. Mas o time da casa passou a jogar com dez desde os 29 minutos do etapa inicial (Araújo expulso). Assim, essa desvantagem foi fatal. O PSG empatou antes do intervalo, com Dembélé. No segundo tempo, Vitinha e Mbappé (duas vezes) garantiram a goleada que levou o time à semifinal.

Na semi, o PSG enfrentará o Borussia Dortmund, que eliminou o Atlético de Madrid no outro jogo desta terça-feira da Champions. Os demais semifinalistas serão conhecidos nesta quarta-feira após os duelos entre Manchester City x Real Madrid (3 a 3, na ida, na Espanha) e Bayern x Arsenal (2 a 2, na ida, na Inglaterra).

Barcelona amplia vantagem

Precisando vencer para não dar adeus à Champions, o PSG teve maior volume e finalizações no primeiro tempo. Desse modo, construiu três bons ataques nos primeiros dez minutos. Mas o Barça, na primeira chance, chegou ao gol, aos 12. Ronald Araújo fez lançamento que encontrou Lamine Yamal pela direita. O atacante passou pela marcação de Nuno Mendes e tocou para Raphinha fazer 1 a 0. Lewandowski quase ampliou num chute da entrada da área que passou raspando.

Barça com dez; PSG empata

Mas, depois dos 25 minutos, o PSG foi quem mandou. Mbappé teve duas chances. Na primeira, Ter Stegen salvou. Na segunda, Koundé tirou de cabeça. Aos 30, Barcola estava entrando na área para empatar o jogo e Araújo fez falta. Como era o último homem, acabou expulso. Dembéle cobrou a falta por cima. Com dez, o Barça acabou cedendo o empate aos 38. Barcoloa cruzou, Mbappé não chegou na bola, mas Dembélé, sim. 1 a 1. E o mesmo Dembélé quase ampliou no fim do primeiro tempo.

Virada parisiense

Com dez, o Barcelona voltou fechado para o segundo tempo. Apesar disso, não conseguiu frear o PSG. Faian Ruiz, aos cinco, quase marcou. Mas, aos oito, não teve jeito. Um escanteio rasteiro de Dembélé foi até Hakimi, que rolou para a bomba do português Vitinha para fazer 2 a 1, placar que levava a decisão para a prorrogação. Em seguida, o Barça quase empatou num chute de Gundogan na trave. Mas o time da casa estava nervoso e seu técnico também. Dessa forma, Xavi reclamou de uma marcação, chutou uma placa de publicidade e foi expulso.

Mbappé marca duas vezes

Aos 16, mais um gol parisiense. Dembélé foi derrubado na área por Cancelo. Mbappé cobrou à direita de Ter Stegen, pelo alto. O Paris abria vantagem e pela primeira vez estava com a vantagem. No desespero o Barça se mandou para o ataque criou oportunidades e viu Raphinha quase fazer um gol olímpico. Mas, aos 44, quando estava todo em cima, levou a pá de cal. Hakimi puxou um contra-ataque em que Mbappé perdeu o gol. Mas Koundé cortou mal e a bola voltou para o atacante mandar para a rede e comemorar seu oitavo gol na Champions, assumindo a artilharia e colocando 4 a 1 no placar. Foi comemorar com a galera, os 3 mil franceses atrás do gol. PSG na semifinal.

Borussia detona o Atlético de Madrid



Nesta terça-feira (16), o Borussia Dortmund goleou o Atlético de Madrid por 4 a 2 no Signal Iduna Park, em Dortmund. Com o triunfo, a equipe alemã carimbou uma vaga na semifinal da Uefa Champions League.

PRIMEIRO TEMPO SEGUNDO TEMPO Os 45 minutos finais foram surreais. O Atlético de Madrid se lançou ao ataque e diminuiu logo de cara através de gol contra marcado por Hummels. A igualdade veio 19 minutos com Ángel Correa após bate rebate na área. Sem administrar o resultado, o Borussia Dortmund pressionou o Atléti e chegou ao gol da classificação no chute de Sabitzer. Oblak, não foi com a mão firme e viu a bola morrer no barbante, 4 a 2. O Dortmund não acusou o golpe. No grito da torcida e velocidade dentro de campo, Fullkrug surgiu como uma flecha na área para aproveitar o cruzamento e colocar os alemães em vantagem. Na reta final do primeiro tempo, a bola puniu o Colchonero. Aos 34 minutos, Brandt invadiu a área e bateu cruzado, 1 a 0 para o Dortmund. O segundo veio na sequência. Em jogada pela esquerda, Maatsen recebeu sozinho na grande área para ampliar. Com a vantagem de empatar, o Atlético impôs um ferrolho defensivo e cedia poucos espaços ao Dortmund, que encontrava dificuldade na criação. No contra-ataque, Morata teve a bola para abrir o marcador, porém, o centroavante espanhol mandou a sua cavadinha para fora. Na próxima fase da Champions, o time alemão mede forças contra o PSG, que eliminou o Barcelona.

