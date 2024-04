Cafu consegue liminar na Justiça e impede leilão de sua mansão em São Paulo

O ex-jogador Cafu teve mais uma vitória judicial e evita perder a posse de sua residência. Ele conseguiu uma liminar para impedir que a sua mansão, em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, fosse a leilão. O imóvel é avaliado em R$ 27 milhões, porém, havia a possibilidade de venda pela metade do seu valor por conta de dívidas.

É a segunda vez que o capitão do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira, em 2002, obteve recurso na Justiça contra a venda forçada de sua moradia. Na primeira ocasião, ele conseguiu a liminar em setembro do ano passado, mas seus credores tiveram sucesso ao derrubá-la.

Cafu ficou corre risco de perder a posse de sua mansão graças a débitos que superam os R$ 11 milhões com bancos e companhias especializadas em investimentos. O ex-lateral-direito da Seleção Brasileira tem dívidas majoritariamente com a Vob Cred Securitizadora S/A, uma administradora financeira de Monte Alto, São Paulo.

Detalhes da residência de Cafu

A casa de Cafu se destaca pela sua imponência e extensão. Afinal, a mansão foi construída em uma área de 3229 m². A propósito, conta com campo de futebol, um espaço gourmet com churrasqueira, um outro local específico para festas. Além disso, há salão de jogos, jardim, piscina e até mesmo uma sauna.

Com relação ao conteúdo interno do imóvel, abrange seis suítes, uma especialmente máster, sendo todos os quartos com banheira. Ainda há a presença de elevador, sala de cinema e um mini museu com troféus que Cafu conquistou em sua carreira como jogador.

A garagem tem a capacidade de acomodar oito veículos, caso o ex-jogador receba visitas ou em ocasiões importantes.

