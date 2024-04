Fluminense e Vasco divergem sobre lado da torcida no Maracanã

Restam apenas três dias para o primeiro clássico carioca do Campeonato Brasileiro 2024. No próximo sábado (20), Fluminense e Vasco medem forças, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada da competição. No entanto, os C. A informação é do portal “ge”.





Cabe destacar que, como acontece desde 2017 no Brasileirão, o time mandante, no caso o Tricolor, terá direito a 90% da carga de ingressos. Na última semana, o clube de Laranjeiras procurou o Cruz-Maltino e propôs que as partidas entre as equipes pelo campeonato fossem disputadas com divisão igual da carga de ingressos (50/50).

Divergência pelo Setor Sul

O Fluminense apresentou uma condição que causou divergência no Vasco. Trata-se de que sua torcida ficasse no Setor Sul. O clube acredita que tenha direito a ficar daquele lado, pois o ocupa desde 2013, ano em que passou a administrar o estádio.

Por outro lado, o Cruz-Maltino entende ser uma questão histórica sua torcida se alocar do lado direito e não quer abrir mão do Setor Sul. Aliás, o clube concluiu ser justo que cada equipe ficasse por lá no jogo do seu mando, porém o Tricolor não aceitou a sugestão.

O Fluminense, inclusive, já informou que vai ficar com o Setor Sul no jogo de volta entre as equipes, caso aconteça no Maracanã, mesmo com a presença maior de vascaínos (mandante no returno). Aliás, na final da última edição da Libertadores, a Conmebol destinou o Setor Sul ao Boca Juniors, mas o Tricolor solicitou a troca. Os clássicos regionais não podem ser disputados em São Januário em virtude de um laudo da Polícia Militar, desde o ano passado. A exceção aconteceu no duelo com o Botafogo, em virtude da final da Libertadores, em novembro. Por fim, a tendência é que o Vasco solicite ao consórcio fazer a partida de volta no estádio mais importante do Rio de Janeiro. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

