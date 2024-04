Influenciadora promete assistir jogo nua no MorumBis em caso de demissão de Carpini

O técnico Thiago Carpini vive momento de grande pressão no São Paulo. Aliás, até a influenciadora Suzy Cortez, ex-miss bumbum, entrou no debate contra o treinador do Tricolor Paulista.

Afinal, em entrevista à Coluna Futebol Etc, ela lançou um pesado desafio.

“Se o Carpini for demitido, prometo ir assistir a um jogo nua no Morumbis. Pode ser que um dia ele seja um bom técnico, mas agora é péssimo. Nada de esquema, só chutão pro Calleri segurar a bola”, desabafou a modelo.

Cortez, aliás, é uma das influenciadoras apaixonadas pelo São Paulo. Em diversas oportunidades ela já demonstrou seu amor pelo clube. E como prova disso já deu uma sugestão para a diretoria do São Paulo.

“Na minha opinião, Kaká poderia ser uma boa opção para comandar o time. Kaká fez todos os cursos de treinador, é um cara que todos respeitam e vai poder fazer o que acha certo. Ninguém no elenco é maior do que ele no futebol”, complementou.

O São Paulo tem um importante desafio nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Flamengo, no Rio de Janeiro.

