Daniel Alves, condenado a quatro anos e meio por estupro, foi visto nas ruas de Barcelona. O jogador estava com a esposa Joana Sanz. Segundo a revista “Diez Minutos”, o casal foi às compras e depois a um restaurante.

Aliás, pelos últimos registros, é possível perceber uma reaproximação do casal. Afinal, na última semana, Joana Sanz publicou uma foto de mãos dadas com Daniel Alves. Especula-se que a publicação nas redes sociais foi um pedido do próprio atleta para a mulher.

Daniel Alves foi preso em janeiro de 2023. O crime aconteceu em uma boate, na Espanha, em dezembro de 2022. Condenado a quatro anos e meio, o atleta pagou 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões) para deixar o presídio em liberdade provisória.

Além do dinheiro, Daniel precisou entregar os dois passaportes e ainda não pode fazer qualquer tipo de contato com a vítima.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Daniel Alves é visto com Joana Sanz e vai às compras e restaurante na Espanha apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.