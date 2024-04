Roma x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira, Roma e Milan se enfrentam pelas quartas de final da Europa League, a partir das 16h (de Brasília). O palco será o lendário Estádio Olímpico, sediado na cidade de Roma.

Eliminatória

No primeiro encontro, a Roma venceu por 1 a 0, ou seja, a equipe da capital joga pelo empate. Cabe ao Milan vencer por dois gols ou mais. Em caso de vantagem mínima, a partida terá prorrogação. Se persistir o marcador, a disputa de pênaltis entra em cena.

Onde assistir

O jogo será transmitido na TV Cultura e streaming Star+.

Como chega a Roma

A Roma chega ao jogo decisivo com a moral em alta. O sonho de conquistar a Europa League é o grande desejo da diretoria e o elenco quer atender o desejo da torcida de ver mais um título continental.

Na escalação, os Lobos não poderão contar com o zagueiro Ndicka, que teve uma parada cardíaca no último fim de semana. No restante, a formação será a mesma do jogo de ida.

Como chega o Milan

Derrotado no primeiro jogo, o Rossonero tem a obrigação de vencer fora de casa para avançar, ou seja, a postura será agressiva desde os minutos iniciais.

Na formação tática, o técnico Stefano Piolivai alterar a zaga. Se Kalulu e Tomori estão fora, ele vai promover as entradas de Gabbia e Thiaw.

Roma x Milan

Europa League 2023/24 – Quartas de final – Jogo de volta

Data e horário: quinta-feira, 18/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

ROMA: Mile Svilar; Zeki Çelik, Chris Smalling, Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola; Leandro Paredes, Renato Sanchez (Nicola Zalewski) e Lorenzo Pellegrini; Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e Romelu Lukaku. Técnico Daniele de Rossi.

MILAN: Mike Maignan; Davide Calabria, Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Theo Hernández; Ismaël Bennacer, Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek; Christian Pulisic, Rafael Leão e Olivier Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

